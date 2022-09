Pilgerweg feiert Jubiläum

Bensheim. Der Franziskanische Säkularorden in Bensheim (Ordo Franciscaunus Saecularis – OFS) lädt alle Interessierten zu einer Festveranstaltung anlässlich des 20-jährigen Jubiläums des Franziskanischen Pilgerwegs ein. Das Fest findet am Sonntag, 2. Oktober, statt und beginnt um 14 Uhr in der Klosterkirche des Franziskanerklosters in Bensheim. Im Anschluss startet eine Jubiläumspilgerung mit Gebet und Impulsen. Der Weg endet nach fünf Kilometern in Schönberg. Verpflegung, Getränke und Rückweg sollten in Eigenregie geregelt werden. Zusätzlich gibt es eine kurze Pilgerung mit Überraschungen an den Stationen 1 bis 4. Ein Ausklang findet im Klostergarten statt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am 21. September 2002 fand die ökumenische Erstbegehung des Franziskanischen Pilgerweges in Bensheim mit Segnung der Bildtafeln statt. Da die künstlerisch gestalteten Tafeln sowie die massiven Pfosten und Grundplatten aus Eichenholz teils starke Verwitterungsspuren zeigten, war eine umfangreiche Restaurierung dringend erforderlich.

Die örtliche Gemeinschaft des OFS Bensheim hatte sich vorgenommen, zum 20-jährigen Jubiläum diesen Pilgerweg wieder im frischen Glanz erstrahlen zu lassen. In enger Abstimmung mit den einstigen Schaffern hatten die Mitglieder des OFS als weltlicher Zweig des Dritten Franziskanerordens schon im Herbst 2021 mit der Planung dieses Projektes begonnen.

Mehr zum Thema Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Freizeit-Tipp Spielerei Bergstraße beendet Sommerpause Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel THW Bensheim Bensheimer THW feiert 70. Geburtstag Mehr erfahren

Die Restaurierungsarbeiten mit Unterstützung freiwilliger Helferinnen und Helfern werden vor dem Jubiläum abgeschlossen sein, heißt es von Seiten des OFS. Die fertig restaurierten Pilgerwegstationen mit der künstlerischen Bemalung der neuen Motivtafeln nach den Bildvorlagen der Künstlerin Irmintraud F. Teuwisse-Eckard sind dann wieder an ihrem ursprünglichen Platz zu finden. Der OFS freut sich auf viele Pilger, die beim 20-jährigen Jubiläum des franziskanischen Pilgerweges in Bensheim dabei sein wollen.

Der OFS bedankt sich bei allen Spenden sowie den Unterstützerinnen und freiwilligen Helfern für das gemeinsame Planen, Organisieren, Gestalten und Werken. red