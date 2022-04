Photovoltaik und Energiepreise

Bensheim. Bei der nächsten Fraktionssitzung der BfB-Fraktion am heutigen Dienstag (19.) ab 18 Uhr sollen die Themen Photovoltaik-Anlagen auf städtischen Gebäuden und über Parkplätzen und Parkhäusern im Mittelpunkt stehen. „Auch die Bezuschussung von privaten Photovoltaik-Anlagen werde eine Rolle spielen“, betont Stadtverordneter Norbert Koller. Die Stadt hat – wie berichtet – ein Förderprogramm für Photovoltaikanlage, die Fördertopf für dieses Jahr ist allerdings aufgrund der hohen Nachfrage bereits leer.

Wie wichtig der Erhalt der landwirtschaftlichen Flächen für die Ernährungssituation ist, könne man schon jetzt an den Auswirkungen des russischen Angriffs auf die Ukraine sehen. „Wir können nicht mehr so wie bisher weitermachen und immer weiter Wohngebiete und Gewerbegebiete ausweisen. Der Erhalt landwirtschaftlicher Nutzflächen muss in Zukunft Vorrang haben“, betont Stadtverordnete Ulrike Vogt-Saggau.

Haushalt konsolidieren

Die Nebenkosten für das Jahr 2022 – die Mitte 2023 bei den Mietern, Eigentümern und Firmen aufschlagen – würden zu erheblichen Nachzahlungen aufgrund der deutlich gestiegenen Energiepreise führen. Deshalb brauche die Stadt ein Haushaltskonsolidierungskonzept, um die von der Dreier-Koalition beschlossene deutlich gestiegene Grundsteuer B und Gewerbesteuer zumindest zum Teil rückgängig machen zu können.

Der vom Kreis Bergstraße geprüfte Jahresabschluss 2020 gebe die Hoffnung, dass eine Reduzierung möglich sein könnte. Entscheidend dazu werde auch der aktuelle Eingang der Gewerbesteuer in 2022 sein, meint Stadtverordneter Franz Apfel. red