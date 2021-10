Die große Tournee-Produktion „Das Phantom der Oper“ mit Deborah Sasson und Uwe Kröger kommt zurück mit einer hochkarätigen Starbesetzung und in einer komplett neuen musikalischen Bearbeitung. Termin der Aufführung in Bensheim ist am Samstag, 5. Februar, um 20 Uhr. Tickets gibt es im Vorverkauf unter anderem im Medienhaus Bergstraße, Telefon 06251/100816, sowie bei allen bekannten

...