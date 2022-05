Pflanzenbörse und Ausflug

Bensheim. Am Donnerstag, 2. Juni, unternimmt der Obst- und Gartenbauverein Bensheim eine Fahrt nach Rüdesheim. Los geht es mit dem Bus um 7.45 Uhr am Bahnhof Bensheim. Um 9.45 geht es in Rüdesheim aufs Schiff, wo auf der Fahrt nach Bacharach ein Frühstück bereitsteht. Nach Rückkehr in Rüdesheim gegen 12.45 Uhr ist Zeit, um den Ort und die Umgebung zu erkunden.

Um 16.15 Uhr steht eine Fahrt mit dem Winzerexpress durch Rüdesheim und die Weinberge an, bevor es mit dem Bus zurück nach Bensheim geht, um im Weingut Jäger den Tag ausklingen zu lassen. Es gibt noch freie Plätze für die Fahrt.

Am Samstag (7.) gibt es die Möglichkeit, von 10 bis 12 Uhr auf den Parkplätzen am Rathaus in Bensheim Pflanzen zu tauschen oder gegen eine kleine Spende an den Obst-und Gartenbauverein zur erwerben. Auch Privatpersonen können an der Pflanzenbörse teilnehmen und ihre Pflanzen auf eigene Rechnung verkaufen.

Anmeldung und Rückfragen

Zu einer Wanderung im Flachland treffen sich die Vereinsmitglieder am Sonntag, 15. Mai, um 14 Uhr an der Kriegsgräbergedenkstätte an der Saarstraße. Francois Roth führt die Gruppe auf einem siebeneinhalb Kilometer langen Rundweg durch Feld und Wald. Im Anschluss geht es zum Restaurant Saloniki. Wegen Platzreservierung ist eine Anmeldung erwünscht.

Rückfragen – auch zu den Kosten für den Ausflug und Anmeldung zu allen Veranstaltungen bei Steffen Mößinger, Telefonnummer 06251/69263, Mail: steffen.moessinger@gmx.de. red