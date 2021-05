„Pfingstweg“ in Gronau

Gronau/Zell. Die Evangelische Kirchengemeinde lädt an Pfingsten zu verschiedenen Veranstaltungen ein. Kinder und Familien können einen „Pfingstweg“ mit Geschichten und Mitmachaktionen gehen. Ausgangspunkt ist die Kirche Sankt Anna, dann führt der Weg an sieben Stationen vorbei. Zur Durchführung gibt es eine kleine Tasche mit Materialien, die im Gemeindebüro abgeholt bzw. bestellt werden kann (Märkerwaldstraße 100, Telefon 06251/65136). Der Weg ist geöffnet von Samstag (22.) bis Montag (24.), jeweils von 14 bis 17 Uhr.

AdUnit urban-intext1

Am Pfingstsonntag (23.) findet in Schönberg um 10 Uhr die Konfirmation statt, wobei die Marienkirche den Konfirmandenfamilien vorbehalten ist. Eingeladen wird nach Zell um 18 Uhr zum Abendgebet in das Gemeindehaus, Auf der Mauer 5.

Die geplante Jubelkonfirmation an Pfingstmontag ist auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Es findet um 10 Uhr in der Gronauer Kirche ein Pfingstgottesdienst unter Mitwirkung einzelner Bläser/innen des Posaunenchors statt. Pfarrerin Uta Voll predigt über Helden des Alltags und den Geist Gottes. red