Pfingstklänge ohne Stilgrenzen

Bensheim. Von „Neustart Kultur“ gefördert war das internationale junge Musikerteam, das bei der Feiertagsandacht am Pfingstsonntag in der Stadtkirche Sankt Georg gastierte. An der Seite von Regionalkantor Gregor Knop (Cembalo) agierten Melissa Serluco (Mezzosopran), Shawn Mlynek (Tenor), David Danel und Sarah Yang (Violinen), Grace Laminack (Viola), Leana Alkema (Violoncello) und Atsuko Radowski-Hirai (Klavier).

Die südafrikanische Cellistin zeichnete nicht nur für die gesamte Konzeption verantwortlich, sondern trat auch als Sängerin und Komponistin hervor. Das (um einige Stücke ergänzte) Programm dieser Andacht erklang zwei Stunden später als YouTube-Livestream, der weiterhin auf der Homepage der Pfarrei und der Stadt Bensheim abrufbar ist.

Eine mutige Mischung

Einzelsätze von Bach und Messiaen rückten in Alkemas Auswahl wie selbstverständlich neben selten mit solchen Klassikern zusammen aufgeführte Titel aus dem Bereich des sogenannten Sacropop. Eine mutige Mischung ganz ohne stilistische Scheuklappen, die dank der ungekünstelten Vortragsfreude aller Mitwirkenden überraschend gut funktionierte.

Den Auftakt bildeten Arien aus Bach-Kantaten: Dabei ergaben die feine helle Tenorstimme des im Gießener Opernchor tätigen US-Amerikaners Shawn Mlynek („O Seelenparadies“ BWV 172) und das kraftvolle Mezzotimbre seiner ebenfalls opernerfahrenen Landsfrau Melissa Serluco („Gelobet sei der Herr, mein Gott“ BWV 129) einen spannenden farblichen Kontrast.

David Danel übernahm im letztgenannten Stück sehr geschmackvoll den eigentlich für Oboe d’amore vorgesehenen instrumentalen Solopart. Ein echtes Highlight lieferte der erfahrene tschechische Geiger mit dem Finalsatz „Lobpreis auf die Unsterblichkeit Jesu“ aus Olivier Messiaens „Quartett für das Ende der Zeit“ (1940/41): Die ekstatisch aufstrebende Paradies-Sehnsucht des tief gläubigen Komponisten kam hier in kultiviertester Klangschönheit zur Entfaltung, pianistisch sorgsam begleitet von Atsuko Radowski-Hirai. Messiaens berühmter Geigengesang ist übrigens die Bearbeitung des zweiten Teiles seines frühen Orgelwerkes „Diptyque“ (1930).

Bemerkenswertes Talent für vokale Ensemblekunst bewiesen Danel, Yang, Laminack und Alkema mit der blitzsauberen A-cappella-Version der alten irischen Hymne „Be Thou My Vision“. Leana Alkemas jetzt elektronisch verstärkter Sopran leuchtete besonders im „Holy Holy God Almighty“-Ohrwurm des zu den erfolgreichsten US-Vertretern seiner Zunft zählenden Sacropop-Spezialisten Michael W. Smith (*1957).

Eingängiger Ausklang

Ähnliches galt für ihre gleichfalls markant folkinspirierte Eigenkomposition „He is One, He is True, He’s Almighty“, mit der die auch als Chorleiterin wirkende Wahl-Frankfurterin den rund 70 Besuchern in Sankt Georg einen denkbar eingängigen Ausklang bescherte. Als ebenso hörenswerte Livestream-Ergänzungen folgten noch das Duett „Komm, lass mich nicht länger warten“ aus der Pfingstkantate BWV 172 (mit Tenor statt Sopran), das Prélude aus der G-Dur-Cellosuite BWV 1007 und der einmal mehr folknahe Reißer „10000 Reasons“ von Jonas Myrin und Matt Redman.

Die – exzellente – optische Umsetzung lag bei dem Videoprofi Pavel Borodin und seiner Assistentin Anna Cherednichenko.