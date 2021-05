Pfingstklänge in der Stadtkirche

Bensheim. Es ist schon fast eine Tradition in der katholischen Kirche Sankt Georg in Bensheim, besondere Feste musikalisch auch besonders zu begehen: Nach den unter Corona-Bedingungen durchgeführten Weihnachts- und Passionsklängen finden am Pfingstsonntag (23.) um 17 Uhr Pfingstklänge statt, mit internationalen jungen Musikern, die von „Neustart Kultur“ gefördert werden.

Klassiker der Moderne

Auf dem Programm stehen Auszüge aus Johann Sebastian Bachs Pfingstkantaten, ein neues Werk und – sicherlich ein Höhepunkt des Programms – der Satz „Lobpreis auf die Unsterblichkeit Jesu“ aus Olivier Messiaens Klassiker der Moderne, dem „Quatuor pour la fin du temps“.

Mit Uta Runne (Mezzo) und Shawn Mlynek (Tenor) singen zwei junge Gesangssolisten zum ersten Mal in Sankt Georg.

Um 17 Uhr werden Auszüge aus dem Programm für maximal 100 Zuhörer live in Sankt Georg gespielt, um 19 Uhr ist das ganze Programm im Livestream auf der Homepage der Pfarrei abzurufen, außerdem auch auf www.bensheim.de.

Anmeldung notwendig

Für die Pfingstmeditation um 17 Uhr ist eine Anmeldung im Pfarrbüro unbedingt erforderlich und möglich unter Telefonnummer 06251/1751615. red