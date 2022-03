Pfarrer Kunz geht in den Ruhestand

Bensheim. Für Sonntag, 27. März, lädt die Michaelsgemeinde um 10 Uhr zu einem Festgottesdienst in die Michaelskirche ein. Im Mittelpunkt steht die Verabschiedung von Pfarrer Stefan Kunz in den Ruhestand.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Genau 24 Jahre zuvor begann der Bensheimer Pfarrer seinen Dienst in der Michaelsgemeinde. Fast ein Vierteljahrhundert hat er das Gemeindeleben geprägt und bereichert. Zentrum seiner vielfältigen Tätigkeiten war der sonntägliche Gottesdienst. Ein Schwerpunkt seiner Arbeit war das geistliche Leben. An vielen Abenden leitete er Menschen zum Meditieren an.

In Exerzitien vor Ostern und Weihnachten erlebten viele die bereichernde Verbindung von biblischen Texten mit eigenen Erfahrungen und wurden zum intensiven Austausch mit anderen angeregt. In Glaubenskursen gab Kunz sein profundes Wissen weiter. Auch außerhalb der Gemeinde war er ein gefragter Referent.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Seiner Heimat ist Kunz immer treu geblieben. In Jugenheim wuchs er auf, in Bensheim am AKG legte er sein Abitur ab. Nach einem Studium an den beiden traditionsreichen theologischen Fakultäten in Heidelberg und Tübingen absolvierte er das Vikariat in Lindenfels. Zwei Jahre arbeitete er bei dem renommierten Religionswissenschaftler Georg Picht und befasste sich insbesondere mit Platons Zeitbegriff.

Mit einer Arbeit über „Zeit und Ewigkeit bei Meister Eckhart“ wurde er bei dem bekannten Theologen Jürgen Moltmann in Tübingen promoviert. Nach Stationen als Pfarrer in Fränkisch-Crumbach und als Studentenpfarrer in Darmstadt kam er 1998 in die Michaelsgemeinde.

Seinen Humor und seine Lebensfreude hat er vielfach bezeugt. Seine gereimten Faschings-Predigten sorgten immer für ein „volles Haus“. Seine Freude an Kindern haben viele in den Gottesdiensten im Hemsbergkindergarten spüren können, für den er auch als Pfarrer in den letzten Jahrzehnten zuständig war.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Im Gottesdienst wird die Kantate „Allein zu dir, Herr Jesu Christ“ von Kantorei, Instrumentalisten und Solisten unter der Leitung von Klaus Thielitz aufgeführt. Im Anschluss ist die Gemeinde eingeladen zu einem Empfang im Gemeindehaus. red