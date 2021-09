Pfarreienverbund Bensheim und Weltladen: Ein Solidaritätsessen für zu Hause

Bensheim. „Lasst uns nicht müde werden, das Gute zu tun.“ Das Wort, das der Apostel Paulus einst an die Gemeinden in Galatien schrieb, ist das Leitwort der diesjährigen Missio-Aktion, der größten Solidaritätsaktion der Katholiken weltweit.

Lasst uns Gutes tun: Dieses Wort ist damals wie heute die Aufforderung zu einem Leben in Geschwisterlichkeit. Am Beispiel von Nigeria möchte das Hilfswerk Missio zeigen, was möglich ist, wenn Menschen aus diesem Geist heraus handeln. Die Menschen in dem westafrikanischen Land sind stark gezeichnet von der Corona-Pandemie. Armut und Jugendarbeitslosigkeit nähren Gewalt und religiösen Fundamentalismus, Entführungen und Anschläge säen Furcht und Misstrauen.

Staatsversagen und Extremismus

Staatsversagen und eine schlechte Regierungsführung, die den Menschen keinerlei Sicherheit oder Zukunftsaussichten bietet, sind ein Nährboden für religiösen Extremismus. In dieser explosiven Gemengelage setzt die Kirche auf den Dialog. Gemeinsam mit muslimischen Partnern macht sie deutlich, dass Gewalt im Namen Gottes dem Wesen der Religion zutiefst widerspricht und zeigt im Alltag, dass Gottes Liebe allen Menschen gilt. Angehörige verschiedener Religionen arbeiten in den Projekten zusammen, von denen Menschen unabhängig von ihrer religiösen Zugehörigkeit profitieren.

Die Gemeinden des Pfarreienverbunds Bensheim und der Weltladen Sankt Georg unterstützen das Anliegen der Missio-Aktion und laden alle Interessierten für Sonntag, 24. Oktober, zu einem Solidaritätsessen zu Hause ein. Der Weltladen bietet dazu wieder eine Kochbox mit einem Rezept und den Zutaten für ein nigerianisches Gericht an, die bis zum 2. Oktober telefonisch oder per Mail vorbestellt werden kann: 06251/66730, info@weltladen-bensheim.de.

Die vorbestellten Kochboxen können dann am 22. und 23. Oktober beim Weltladen abgeholt werden. Alle Teilnehmenden sind außerdem eingeladen, Fotos vom Kochen, dem Essen oder den Gerichten zur Veröffentlichung an den Weltladen zu schicken.

Gottesdienste Ende Oktober

Neben dem Solidaritätsessen werden auch die Gottesdienste im Pfarreienverbund am Samstag, 23. und Sonntag, 24. Oktober, thematisch an der Missio-Aktion ausgerichtet sein. Im Anschluss an die Gottesdienste werden kleine Brote als Zeichen der Solidarität gegen eine Spende angeboten.

Nähere Informationen zu den Gottesdiensten sind über Plakate und Flyer in den Kirchengemeinden erhältlich. red