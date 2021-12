Auerbach. Der Förderverein Sterntaler – Kinderträume, Zukunftsräume startet seine letzte Aktion in diesem Jahr im Rahmen des Sternenträumer- Spendenmarathons.

Den Weiterbau der Drachenberge kann man unterstützen, indem man seine Pfandflaschen am Montag (20.) zwischen 15.30 und 18.30 Uhr am Stand des Vereins vor dem Edeka-Getränkemarkt Merz in Auerbach als Spende abgibt. red