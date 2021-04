Petra Leidert nimmt ihr AfD-Mandat nicht an

Bensheim. 4,3 Prozent erreichte die AfD Bensheim bei der Kommunalwahl im März – in der Stadtverordnetenversammlung stehen der Partei damit zwei Sitze zu. Die meisten Stimmen erhielten Spitzenkandidat Rolf Kahnt sowie Petra Leidert, die von Listenplatz 3 auf 2 gesprungen ist. Die promovierte Biologin wird ihr Mandat aber nicht antreten, wie die AfD in einer Pressemitteilung schreibt.

Die Pädagogin, die am Schuldorf Bergstraße in den Fächern Biologie und Chemie unterrichtet, hat laut AfD in den vergangenen Wochen Nötigungen, Anfeindungen und persönliche Beleidigungen an ihrer Schule und in ihrem Sportclub erfahren.

Fraktion stellt personelle Weichen Die AfD-Fraktion hat sich konstituiert. Landtagsabgeordneter Rolf Kahnt wurde als Fraktionsvorsitzender gewählt. Sein Stellvertreter ist Matthias Penteker. Die Fraktion wird Kahnt in den Haupt- und Finanzausschuss sowie in den Sozialausschuss entsenden. Penteker geht in den Bauausschuss. Matthias Penteker ist Nachrücker für die inzwischen zurückgetretene Zweitplatzierte Petra Leidert. Die Fraktion hat sich, so Kahnt, inzwischen mehrfach getroffen. Hauptsächlich hat sie sich mit der konstituierende Sitzung der Stadtverordnetenversammlung, insbesondere mit der Besetzung der Beteiligungsgremien, und anderen Regularien beschäftigt. An einer Sitzung nahmen als „willkommene Gäste“ (Kahnt) die ehemaligen Stadtverordneten, die zur letzten Wahl nicht mehr antraten, Erwin Schuster und seiner Frau Helga sowie Dominik Wetzel, teil. Kahnt dankte allen besonders herzlich für ihre fünfjährige engagierte und verlässliche kommunalpolitische Tätigkeit. Den Schusters wünscht Kahnt „den nun wirklich verdienten Ruhestand und Wetzel eine erfolgreiche berufliche Karriere, um die er sich nun stärker kümmern kann“. Die AfD holte bei der Kommunalwahl im März 4,3 Prozent, was zwei Sitzen im Stadtparlament entspricht. red

„Ich bin nicht nur als Politiker, sondern auch als Mensch außerordentlich empört über diese Vorgänge, zeigen sie doch eindringlich, dass den Tätern offensichtlich jegliches Demokratieverständnis fehlt. Ihnen ist nicht bewusst, dass eine Stadtverordnete von den Bürgern Bensheims in demokratischen Wahlen gewählt wurde“, schreibt Rolf Kahnt. Er bezeichnet die Vorgänge als ungeheuerlich – sie träfen „eine völlig unbescholtene Frau, die sich für ein Ehrenamt im Sinne des Gemeinwohls zur Verfügung stellen wollte“. Eine Strafanzeige beim Staatsschutz in Heppenheim ist laut AfD mittlerweile gestellt, bestätigt der Landtagsabgeordnete und Fraktionschef.

Petra Leidert habe auf der Liste der AfD als Parteilose und Nichtmitglied kandidiert. Ihr ausschlaggebendes und ausschließliches Motiv zur Kandidatur als Stadtverordnete sei gewesen, sich ehrenamtlich um die Belange und Interessen der Stadt Bensheim zu kümmern. „Sie kandidierte in der Überzeugung, dass es sich sehr lohnt, sich für die Bensheimer Stadtgesellschaft ehrenamtlich einzusetzen“, so Kahnt.

Bereits im Vorfeld der Kommunalwahl habe es „ungeheuerliche Nötigungen“ gegeben. Nach der Wahl habe es darüber hinaus massive Beleidigungen und Bedrohungen mit Schmierereien an ihrer Schule gegeben, an der sie als naturwissenschaftlich-bilinguale Lehrerin unterrichtet. „Diese unfassbaren, niederträchtigen Schmierereien“, so Kahnt, „haben Frau Leidert als Frau und Lehrerin zutiefst verletzt.“

Kahnt: Kein Einzelfall

Von diesem Zeitpunkt an hätten sich Leidert und ihre Familie massiv bedroht gefühlt, „sogar ihre Kinder wurden dabei in den Dreck gezogen“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Kahnt befürchtet, dass dieser Vorfall kein Einzelfall bleibt. Bereits in der Vergangenheit sei ein Kreistagsmitglied aus Lorsch wegen Bedrohungen gegenüber seiner Familie gezwungen worden, seine Arbeit in einem Ausschuss niederzulegen. Das dürfe nicht Schule machen, betont Kahnt, zumal nicht auszuschließen sei, dass die Täter weitere Verunglimpfungen und Bedrohungen gegen Petra Leidert oder andere Mandatsträger richten würden.

Für die AfD gilt es daher festzuhalten: „Die zunehmende Bedrohung von kommunalen Mandatsträgern, die sich zivilgesellschaftlich für das Gemeinwohl engagieren, ist weder zu akzeptieren noch hinzunehmen. Jede Form der Gewalt, Bedrohungen, Beleidigungen und Einschüchterungen dürfen in Hessen (wie auch in Deutschland) keinen Platz haben“, mahnt Kahnt an.

Gegen jegliche Angriffe auf kommunale Mandatsträger müssten alle sich zur Wehr setzen – Bürger und Politiker –, auch um zu verhindern, dass sich Menschen, die sich für das Gemeinwohl einsetzen, noch dazu ehrenamtlich, künftig aus Angst vor bedrohlichen Situationen davor zurückschrecken: „Das darf in einer Demokratie einfach nicht geschehen, das ist unentschuldbar und keineswegs nur ein Dummer-Jungen-Streich“, so Rolf Kahnt abschließend. red