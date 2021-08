Der Festplatz am Berliner Ring ist keine Augenweide, erfüllt aber seinen Zweck. Das zeigte sich in den vergangenen Wochen bei der Open-Air-Reihe des Musiktheaters Rex. Freiluft-Konzerte mit einer Zuschauerzahl jenseits der 1000 lassen sich dort – im Gegensatz zu anderen Ecken in der Stadt – problemlos stemmen. Die Rex-Chefinnen Margit Gehrisch und Martina Wagner setzen sich deshalb aktuell mit

...