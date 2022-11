Am 7. November 1932 wurde Peter Lang in Fehlheim geboren. „Mit fünf Jahren zogen wir nach Gernsheim, wo ich zur Schule ging und aufgewachsen bin“, erzählte Peter Lang anlässlich des Pressetermins in der Seniorenresidenz Villa Medici.

Nach der Schule lernte er den Beruf des Maurers und Fliesenleger. Zunächst arbeitete er bei der Guntrum-Brauerei und wechselte später zur Firma Siemens, wo

...