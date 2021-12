Personalrat der Stadt kritisiert politische Debatte

Bensheim. Der Personalrat der Stadtverwaltung Bensheim meldet sich angesichts der derzeit laufenden Debatten zum Haushaltsplanentwurf für das nächste Jahr sowie damit verbunden auch zum Stellenplan zu Wort.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Wir vertreten über 400 Mitarbeitende und sind alarmiert über die Art und Weise, wie im politischen Raum über das Personal öffentlich gesprochen wird. Die fehlende Wertschätzung gegenüber unseren Kolleginnen und Kollegen wollen wir nicht länger hinnehmen“, sagt der Personalrat und moniert, „dass die Diskussionen um den aktuellen Stellenplan erneut auf dem Rücken der Mitarbeitenden ausgetragen werden“. Die Verwaltung arbeite seit Jahren über ihre Belastungsgrenze hinaus, was sich in vielen Überstunden und einem hohen Krankenstand widerspiegele. Die Anforderungen und Aufgaben an die Teams wachsen zunehmend, immer mehr Themenfelder kommen hinzu. Die Arbeitsplätze im Rathaus seien zugig im Winter und aufgeheizt im Sommer, defekte Toiletten und eine veraltete Technik sind laut Personalrat Alltag.

Was bedeutet es für die Verwaltung und für Bensheim, wenn das von der Koalition aus CDU, SPD und FDP mehrheitlich beschlossene Haushaltssicherungskonzept eins zu eins umgesetzt wird? Der Personalrat befürchtet eine sich fortsetzende Fluktuation beim Personal und eine weitere Steigerung des Krankenstands. In der Politik werde gefordert, dass der Personalschlüssel eingefroren werden soll, das habe schon jetzt Konsequenzen, insbesondere für die Motivation der Mitarbeiter.

Der Personalrat fragt sich zudem, ob sich die politischen Entscheider dieser Situation und deren Konsequenzen bewusst seien? „Die Verunsicherung in den Teams der Stadt Bensheim ist jedenfalls groß und die jahrelange Sparpolitik bei der Verwaltung wird nicht folgenlos für eine Stadt bleiben, die früher in vielen Bereichen als Vorreiterin galt und eigentlich den notwendigen Schritt hin zu einer digitalen Verwaltung gehen soll und will. Dafür müssen aber die entsprechenden Voraussetzungen geschaffen werden, dies gelingt nicht mit den angedachten Sparmaßnahmen“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Zwar seien sich die Mitarbeiter bewusst, dank ihrer Stellung im öffentlichen Dienst eine sichere Position innezuhaben, was insbesondere in unruhigen Zeiten natürlich ein großer Vorteil sei, allerdings entstehe bei den öffentlichen Diskussionen der Eindruck, die Mitarbeiter wären nicht willens oder in der Lage, verantwortungsvoll mit den ihnen anvertrauten Steuergeldern umzugehen. Das Gegenteil sei der Fall: Seit Jahren werde bei der Verwaltung selbst gespart, viele Jahre wurden Stellenbesetzungssperren klaglos hingenommen.

Hinzu komme: Jedes Verwaltungshandeln sei Ausfluss von Entscheidungen, die von der Politik getroffen werden. „Sämtliche Ausgaben werden von der Verwaltung sorgfältig geprüft, immer mit der Maßgabe, die Stadt voranzubringen und trotzdem den Sparkurs einzuhalten. Fakt ist: Das Leistungsspektrum und die Erwartungshaltung steigen kontinuierlich und trotzdem wächst der Druck, weil der Eindruck entsteht, dass nicht genug getan wird.“ Der Personalrat wünscht sich, dass Politik und Bürgerschaft der Stadtverwaltung ihr Vertrauen entgegenbringen: „Nur wenn wir an einem Strang ziehen, können wir für Bensheim viel erreichen“, heißt es abschließend. red