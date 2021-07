Peinlichkeiten mit Tanja Gitta Sattler

Bensheim. Die Kunstfreunde Bergstraße laden zu einer Lesung mit der Autorin Tanja Gitta Sattler am 11. August in den Damenbau des Auerbacher Fürstenlagers ein. Beginn ist um 19.30 Uhr.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Wir freuen uns, dass nun endlich nach der langen Pause das kulturelle Leben wieder aufblüht“, schreiben die Kunstfreunde in einer Pressenotiz. Die Lesung wird draußen im kleinen Höfchen hinter dem Damenbau im Staatspark stattfinden, nur bei schlechtem Wetter wird sie drinnen stattfinden.

Lesung im Damenbau

Tanja Sattler wird amüsante Kurzgeschichten rund um peinliche Begegnungen aus ihrem Buch „Der Peinlich-Run“ zum Besten geben. Die musikalische Begleitung übernimmt das Duo Con Aire, das mit Elementen aus der temperamentvollen spanischen Musik für Entspannung zwischen den gelesenen Episoden sorgt.

In der Ankündigung heißt es: „Es gibt Momente im Leben, in denen du am liebsten im Boden versinken würdest. Du schämst Dich fast zu Tode, hoffst, es bleibt ein Geheimnis, aber dann erzählst du es doch weiter. Oft und gerne in feuchtfröhlicher Runde. Schamesröte garantiert.“ Das „peinliche“ Büchlein voller deftiger Kurzgeschichten ist der Versuch einer Antwort.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Veranstaltung findet unter den dann geltenden Hygienebestimmungen statt. red