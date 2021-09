Parkscheibe statt Parkscheinautomat

Bensheim. Die Stadtverordnetenversammlung hat entschieden, dass zum 1. Oktober die Parkscheinautomaten im Innenstadtbereich am Rinnentor, Grieselstraße, Neckarstraße, Platanenallee, Rodensteinstraße und am Parktheater stillgelegt werden. Das teilte die städtische Pressestelle am Dienstag mit.

Alle dort befindlichen Parkflächen im öffentlichen Straßenraum können dann mit Parkscheibe 30 Minuten kostenlos genutzt werden. Die Umsetzung geht auf einen Antrag der Koalition aus CDU, SPD und FDP zum Haushalt zurück. der – wie berichtet – mehrheitlich angenommen wurde. ps/red