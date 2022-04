Parkinson: Gymnastik, Infos und Fachvorträge in Bensheim

Bensheim. Der 11. April ist der Weltparkinson-Tag. Darauf weist der Bundesverband Deutsche Parkinson Vereinigung hin. Die Parkinsonerkrankung wurde bereits im Jahre 1817 vom englischen Arzt James Parkinson erkannt, nach dem später die Krankheit benannt wurde. Mit dem Tag will man auf diese Erkrankung aufmerksam machen und Verständnis für Erkrankte und Angehörige fördern.

In Deutschland leiden schätzungsweise 400 000 Menschen an der Krankheit. Der Bundesverband der Parkinson Vereinigung wurde als Selbsthilfegruppe im Jahre 1921 von Menschen gegründet, die von dieser Krankheit betroffen waren. Ihm gehören heute 17 000 Mitglieder und 450 Regionalgruppen und Kontaktstellen an.

In Bensheim besteht eine rege Regionalgruppe mit über 60 Mitgliedern. Sie bietet Zusammentreffen mit Informationen, Fachvorträgen und auch geselligem Beisammensein an. Bedingt durch die Corona-Pandemie konnten allerdings zahlreiche Aktivitäten in letzter Zeit nicht durchgeführt werden.

Besonders beliebt ist jedoch weiterhin die Gruppengymnastik, die jeweils mittwochs in zwei Gruppen von 10 bis 11 Uhr oder 11 bis 12 Uhr im Pfarrzentrum Sankt Georg angeboten wird.

Die Mitglieder und auch Gäste sind jederzeit willkommen. Einzelheiten können auch bei der Vorsitzenden Ingrid Hofmann unter Telefon 06251/53319 in Erfahrung gebracht werden. mz