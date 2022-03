Parkinson-Gruppe Bensheim verlegt Treffen

Bensheim. Die Parkinson-Selbsthilfegruppe Bensheim weist darauf hin, dass das am Donnerstag (24.) im Awo-Sozialzentrum geplante Gruppentreffen dort nicht durchgeführt werden kann. Das Teffen findet stattdessen an diesem Tag um 15 Uhr im Stadtcafé am Wambolter Hof statt. Alle Mitglieder und Angehörige sind zu einem Besuch eingeladen. Weiterhin findet die beliebte Gruppengymnastik der Parkinsongruppe jeweils mittwochs von 10 bis 11 Uhr oder 11 bis 12 Uhr im Pfarrzentrum von Sankt Georg statt. Mitglieder und Gäste sind willkommen. mz

