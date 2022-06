In der oberen Bachgasse mangelt es an Parkplätzen, vor allem für die Besucher des Fürstenlagers fehlt es an ausreichend Möglichkeiten, ihre Fahrzeuge abzustellen. Angesichts dieser problematischen Situation – nicht nur an den Wochenenden – sieht es die CDU-Fraktion als erforderlich an, weiter nach einer Lösung zu suchen.

Für eine Testphase war ein Shuttlebus eingesetzt, der zu

...