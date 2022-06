Parkchaos am Fürstenlager

Bensheim. In der oberen Bachgasse mangelt es an Parkplätzen, vor allem für die Besucher des Fürstenlagers fehlt es an ausreichend Möglichkeiten, ihre Fahrzeuge abzustellen. Angesichts dieser problematischen Situation – nicht nur an den Wochenenden – sieht es die CDU-Fraktion als erforderlich an, weiter nach einer Lösung zu suchen.

Für eine Testphase war ein Shuttlebus eingesetzt, der zu Parkplätzen am Berliner Ring gefahren ist. Nachdem diese nicht verlängert wurde, richteten die Christdemokraten nun gemeinsam mit SPD und FDP eine Anfrage an den Magistrat, die sich auf Handlungsoptionen in der Bachgasse bezogen hat.

Verkehrsuntersuchung geplant

Bereits vor vier Jahren wurde bezüglich zweier Grundstücke untersucht, ob sie als zusätzliche Parkplatzflächen in Betracht kommen: Bei dem einen handelte es sich jedoch um ein geschütztes Biotop und bei dem zweiten erwiesen sich Topografie und Zufahrt als zu schwierig.

Der Magistrat teilt nun mit, dass eine Verkehrsuntersuchung geplant sei. Zusammen mit dem Mobilitätskonzept, das für die gesamte Stadt erstellt wird, soll sie durchgeführt werden. Damit werde ein Wunsch der örtlichen Interessengemeinschaft in Auerbach aufgegriffen, die CDU hofft auf neue Erkenntnisse. „Weiterhin muss in verschiedene Richtungen gedacht werden. Das Fürstenlager ist ein Besuchermagnet, zudem hat die Gastronomie in der Bachgasse viele Gäste, so dass weitere Parkplätze benötigt werden“, erklärt der ehrenamtliche Stadtrat Hans Seibert.

Dies beziehe sich auch auf den etwaigen Bau eines Parkhauses. Zu prüfen ist, ob es ein Gelände gibt, das für ein solches Vorhaben in Frage kommt. An einer Lösung müsse in jedem Falle die Verwaltung der Staatlichen Schlösser und Gärten Hessen beteiligt werden.

Heute (7.) sprechen die Stadtverordneten der CDU um 19 Uhr im Hotel Felix über das Thema. In die Zukunft gedacht können sie sich vorstellen, dass ein autonom fahrender Bus zwischen Parkplätzen und Fürstenlager verkehrt. red

