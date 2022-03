Paralympics-Siegerin zu Gast im Rex

Bensheim. „Zwischen Verzweiflung, Hoffnung und Mut. Von den Unwägbarkeiten des Lebens“, lautet das Thema der Veranstaltungsreihe „Handwerk trifft. . .“ am Dienstag (22.), 18 Uhr, im Musiktheater Rex.

Zu Gast ist Franziska Liebhardt, Paralympics-Siegerin im Kugelstoßen 2016, eine dreifach transplantierte Spitzensportlerin. Sie wird mit Moderator Michel Friedman über die Unwägbarkeiten des Lebens sprechen. Das Gespräch wird die Schicksalsschläge des Lebens thematisieren und aufzeigen, wie man trotz Verzweiflung und scheinbarer Ausweglosigkeit wieder Hoffnung und Mut schöpfen und nach vorne blicken kann. Gastgeber von „Handwerk trifft…“ ist die Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main, diesmal in Kooperation mit der Kreishandwerkerschaft Bergstraße.

Mit Franziska Liebhardt konnte eine ausgesprochen spannende und einzigartige Gesprächspartnerin gewonnen werden, heißt es in einer Pressemitteilung der Handwerkskammer. Bereits im Alter von 23 Jahren erhielt die gebürtige Berlinerin die Diagnose einer schweren, systemischen Autoimmunerkrankung. Sie musste 2009 lungentransplantiert, 2012 nierentransplantiert und 2020 erneut lungentransplantiert werden. Trotz dieser Schicksalsschläge hat sie immer wieder zurück ins Leben gefunden, strahlt einen bemerkenswerten Optimismus aus – und gewann 2016 bei den Paralympischen Spielen in Rio de Janeiro Gold im Kugelstoßen.

Handwerkskammer-Präsidentin Susanne Haus: „Wir sind glücklich, eine so sympathische und Optimismus verbreitende Gesprächspartnerin für Bensheim gewonnen zu haben. Die Themen, um die es geht, betreffen uns alle und sind gerade vor dem Hintergrund der jetzigen Situation in der Ukraine hochaktuell. Millionen Menschen müssen gerade erleben, was es heißt, sich zu fürchten, aber auch Hoffnung in Mut zu verwandeln.“

Anmelden können sich Interessierte unter www.handwerktrifft.de, Fragen können schon vorab an live@hwk-rhein-main.de gesendet werden. Vor Ort im Rex gelten laut Handwerkskammer die 2G-Plus-Regeln (Stand 15. März).

Mit dem Ziel, den Dialog zwischen Handwerk und Gesellschaft wie Politik zu befördern, hat die Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main das Gesprächsformat „Handwerk trifft …“ ins Leben gerufen. Laut der Präsidentin der Handwerkskammer Susanne Haus will das Handwerk mit dieser Gesprächsreihe und spannenden Gästen im öffentlichen Diskurs sichtbar werden und Flagge zeigen, denn: „Das Handwerk hat etwas zu sagen und vertritt eigene Standpunkte.“

So beschäftigt sich die Themenreihe mit den Entwicklungen von heute, die die Gesellschaft und den Wirtschaftssektor von morgen prägen. Zur Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main gehören mehr als 34 000 Unternehmen mit 162 000 Handwerkern, davon rund 10 000 Azubis. red