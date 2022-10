OWK-Wanderung mit Regen und Sonne

Bensheim. Eine kleine Gruppe von Wanderern des OWK Bensheim machte sich Mitte Oktober auf den Weg zum Borstein. Ab dem Schönberger Sportplatz ging es über den Höhenweg Richtung Friedensmal.

Kurz vor der Ludwigshöhe wurde die Gruppe von einem heftigen Regenguss überrascht, so dass man Unterschlupf in der dortigen Schutzhütte fand. Danach ging es weiter zur Gedenktafel vom Toten Mann. Der Sage nach hatte er mit seiner Frau Streit im Wald und wurde von ihr erschlagen. Da die Leiche genau auf der Landesgrenze lag (Erbach/Hessen), stritten die beiden Grafen um die Hinrichtung der Frau. Um den Streit zu beenden, gab jemand dem Wärter den Hinweis, den Schlüssel in der Zelle stecken zu lassen. Daraufhin floh die Frau und wurde nicht mehr gesehen. Seitdem taucht sie zur Geisterstunde als klagendes Weib beim toten Mann auf.

Der Weg führte am Friedensmal (unser Bild) und Selterwasserhäuschen vorbei in Richtung Borstein in das dortige Waldgasthaus zur Mittagseinkehr. Nach der Stärkung wurde auf dem Rückweg am OWK-Ehrenmal halt gemacht, um den Verstorbenen des letzten Jahres zu gedenken. Bei strahlendem Sonnenschein ging es zurück zum Schönberger Sportplatz. red/Bild: OWK