OWK wanderte rund um Lindenfels

Bensheim. Anstatt, dass das Wetter die Wanderer des OWK Bensheim bei ihrer November-Tour mit Sonnenschein verwöhnte, empfing die Wanderer dichter Nebel in Lindenfels. Dort führte die letzte Tour vorbei an der Burg auf bunt gefärbten Wegen hinunter nach Schlierbach, wo man zur Mittagsrast einkehrte. Anschließend ging es dann auf Feld- und Waldwegen vorbei an Winkel hinauf wieder nach Lindenfels. Der Nebel verbreitete eine mystische Atmosphäre, was der Stimmung unter den Wanderern keinen Abbruch tat. Am Ausgangspunkt wieder angekommen, dankte Willi Völker den Wanderführerinnen G. Hechler und K. Schumacher für diese schöne und ganz besondere Tour. red/Bild: OWK

