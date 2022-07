OWK-Volkstanzgruppe feiert Jubiläum

Auerbach. Anlässlich ihres 60-jährigen Bestehens feiert die Volkstanzgruppe des OWK Auerbach am Samstag, 9. Juli, ein Jubiläum, auf das ihre Mitglieder zurecht stolz sein können.

Nicht mehr viele Tanzgruppen gibt es in den immerhin 85 Ortsgruppen des Odenwaldklubs. Die Auerbacher sind durch ihre Auftritte bei Feiern und Festen bekannt und beliebt. Durch ihre Teilnahme am Winzerfestzug präsentieren sie jedes Jahr einen Teil vielfältiger Auerbacher Vereinskultur.

Kultureller Austausch

Neben dem Wandern widmet sich der Odenwaldklub, nicht zuletzt auch durch die Aktivitäten der Tanzgruppe, der Pflege von regionaler Kultur und Brauchtum. Volkstänze aus dem Odenwald und aus Hessen gehören zu ihrem Programm. Aber auch Tänze schwerpunktmäßig aus dem gesamten deutschsprachigen Raum werden mit viel Spaß einstudiert. Im Repertoire befinden sich zudem Tänze aus anderen europäischen Ländern und einige amerikanische.

Zum Jubiläum blickt die Gruppe zurück auf eine lebendige Geschichte. Zunächst wurde 1962 eine Jugendvolkstanzgruppe gegründet, bald danach entstanden eine Kinder- und später die Erwachsenenvolkstanzgruppe. Heute treffen sich 16 Tänzerinnen und Tänzer zwischen 18 und 73 Jahren regelmäßig mit ihrem Leiter Dirk Hamel, um Tänze einzustudieren, aber auch aus Freude an den gemeinsamen Übungsstunden. Viele der Mitglieder waren bereits als Kinder oder Jugendliche mit dabei.

Nicht nur in der Region war und ist die OWK-Volkstanzgruppe aktiv. In der Vergangenheit gab es Auslandsreisen der Jugendgruppen, bei denen ein reger kultureller Austausch gepflegt wurde und man neue Tänze kennenlernen konnte. Internationale Begegnungen gab es mit Gruppen aus Schweden, Norwegen, Frankreich, Rumänien, Österreich, Japan und Israel.

Immer wieder nahm man auch erfolgreich an Wettbewerben teil. Als Erinnerung ziert noch heute eine Kuhglocke den Klubraum, der erste Preis eines Wettbewerbs in der Steiermark.

Zudem nimmt die Gruppe teil an großen Volkstanztreffen, so 2016 am Bundesvolkstanztreffen in Berlin und 2019 am Fränkischen Tanzfest in Obernburg.

Bei der Jubiläumsfeier im Bürgerhaus Kronepark wird an die Anfänge und die Entwicklung der Gruppe erinnert. Es werden Ehrengäste aus der Politik und von befreundeten Tanzgruppen erwartet – und natürlich führen die Auerbacher Tänzerinnen und Tänzer dann einige Beispiele ihres Könnens vor. red