OWK-Termine der Auerbacher Ortsgruppe im Oktober

Auerbach. Der Odenwaldklub Auerbach lädt im Oktober zu einer Spazierwanderung für Senioren und zu einer naturkundlichen Wanderung ein, zu denen auch Gäste willkommen sind. Außerdem treffen sich die Mitglieder zur Jahreshauptversammlung und planen das Wanderjahr 2023.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach Eberstadt führt der Ausflug der Seniorinnen und Senioren am Mittwoch, 12. Oktober. Ihr Ziel sind die Sanddünen am Ulvenberg, ein Naturschutzgebiet mit zahlreichen Pflanzenarten, die gefährdet und deshalb besonders schützenswert sind. Zu Fuß ist man eineinviertel Stunden unterwegs und kehrt dann im Café Adria in den City-Arkaden ein.

Die Anfahrt mit dem Bus ist ab Busbahnhof Bensheim, Linie 670, Steig 1a um 13.34 Uhr, am Kronepark um 13.42 Uhr und von allen weiteren Haltestellen nach Alsbach, Haltestelle Am Hinkelstein, Weiterfahrt mit der Straßenbahn nach Eberstadt, Haltestelle Wartehalle. Ab da können auch Nichtwanderer in zehn Minuten zum Café gelangen. Anmeldungen nimmt Doris Gottschlich entgegen, Telefon 06251/75400.

Zur naturkundlichen Wanderung an der Bergstraße treffen sich Interessierte am Sonntag, 16. Oktober, um 9.30 Uhr am Alten Rathaus in der Bachgasse in Auerbach. Rolf Habermaier gibt während der dreistündigen Wanderung an naturkundlich markanten Stationen Informationen zum Thema „Gestaltwandel und Umwelt – Faktor Mensch und Klima“. Unterwegs wird bei Rucksackverpflegung gerastet und zum Abschluss nach Absprache eingekehrt. Anmeldungen sind unter Telefon 06061/3152 möglich.

Mehr zum Thema Heppenheim Meldungen aus Heppenheim Mehr erfahren

Die Mitglieder des OWK Auerbach lädt der Vorstand der Ortsgruppe zur diesjährigen Hauptversammlung für Samstag, 22. Oktober, ins Bürgehaus Kronepark ein. Hier geht es zunächst um Berichte zur Arbeit im vergangenen Jahr, aber auch um einen Austausch über Ideen für die weitere Arbeit der Ortsgruppe. Anträge, über die entschieden werden soll, müssen in schriftlicher Form bis zum 19. Oktober bei Vorstandssprecherin Anne Scharf eingereicht werden (Wilhelmstraße 22, Bensheim). Beginn ist um 15 Uhr. Es wird Kaffee und Kuchen angeboten.

Ebenfalls für Mitglieder findet am Montag, 24. Oktober, die Wanderplanbesprechung für das nächste Jahr statt. Treffpunkt ist um 18 Uhr im Alten Rathaus in der Bachgasse. Teilnehmen können alle, gerne mit Vorschlägen für Wanderungen zwischen zwei und vier Stunden Gehzeit. Besonders beliebt sind die kürzeren Strecken. Der Vorstand freut sich deshalb, wenn Mitglieder hierzu Ideen mitbringen und auch selbst die Wanderungen durchführen möchten.

Weitere Informationen zum OWK Auerbach gibt es unter www.owk-auerbach.de. red