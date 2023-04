OWK lädt zum Waldbaden ein

Bensheim. Der Odenwaldklub Bensheim bietet am Samstag, 29. April, von 12 bis 16 Uhr, Waldbaden an. Gemeinsam mit Claudia Actories, Geopark-Rangerin, Naturpädagogin und Kursleiterin, tauchen die Teilnehmer achtsam in die wunderbare Atmosphäre des Waldes ein.

Bäume, Sträucher, Moose und Wurzeln werden mit allen Sinnen wahrgenommen. Das hat einen wunderbaren Effekt auf den Körper, den Geist und die Seele, schreibt der OWK. Denn bereits der Anblick eines Waldes senke Stresshormone, stärke das Immunsystem, hebe die Laune und sorge für inneres Gleichgewicht. In Japan zählt „Shinrin Yoku“ (Shinrin = Wald / Yoku = Bad) längst zur ganzheitlichen Gesundheitsvorsorge. Beim Waldbaden gehen die Teilnehmer in den Wald, lassen die Natur auf sich wirken, schalten den ewigen Kreislauf des Denkens ab, und genießen die Ruhe und die Langsamkeit der Natur.

Treffpunkt um 12 Uhr in Heppenheim am Naturparkplatz Starkenburg. Es wird ein Kostenbeitrag erhoben. Gäste willkommen. Anmeldung: Tourist-Info, Hauptstraße 53, Tel. 06251/8696101. red