OWK fährt nach Michelstadt

Auerbach. Zu einer Busfahrt nach Michelstadt lädt der OWK Auerbach Senioren und Seniorinnen für Mittwoch, 13. April, ein. Abfahrt ist um 13 Uhr an der Goethe-Apotheke, drei Minuten später am Bürgerhaus Kronepark und um 13.10 Uhr am Busbahnhof in Bensheim.

Angekommen in Michelstadt, bietet Heidi Miltenberger eine kleine Führung durch die historische Altstadt an. Im Anschluss daran, gegen 15 Uhr, kehren die Teilnehmer im Café Leyhausen ein, bevor um 17.30 Uhr die Rückreise angetreten wird. Für Mitglieder des OWK ist die Busfahrt frei, Gäste sind willkommen, für sie kostet die Fahrt zehn Euro.

Neben Heidi Miltenberger ist die Vorstandssprecherin Anne Scharf dabei und unterstützt beim Ein- und Aussteigen Teilnehmende mit Rollator. Anmeldungen werden unter Telefon 06251/71313 entgegengenommen. Die zum Termin geltenden Corona-Regeln müssen beachtet und Nachweise mitgeführt werden. red

