OWK bietet Sportwanderung an

Bensheim. Der Odenwaldklub Bensheim hat mit Mathias Frauenstein ein Mitglied gewonnen, das am 2. Oktober die erste Wanderung mit mehr als 30 Kilometern Länge anbietet. Die anspruchsvolle Sportwanderung ist nur für geübte Wanderer geeignet und erfordert stellenweise Trittsicherheit.

Vom Bahnhof Weinheim geht es hoch zum Hirschkopf. Der Höhenweg, ab und zu wird auf kleinere Wege gewechselt, führt die Gruppe zum Waldnerturm (Vierritterturm). Nach der Durchquerung der Felsenschlucht bei Hemsbach, vorbei am kleinen Felsenmeer, ist das nächste Ziel das „Steinerne Ross“. Von Dort geht es zur Juhöhe, durch den kleinen Ort hindurch zum Steigkopf, weiter zur Jägerrast, um Ober-Hambach herum in Richtung Bensheim.

Die Dauer der Wanderung beträgt acht bis zehn Stunden. Die Verpflegung ist aus dem Rucksack, eine Einkehr ist nicht geplant. Sollten die Teilnehmer den Wunsch haben, auf der Strecke einzukehren, so kann das bei der Anmeldung mitgeteilt werden. Empfehlenswert ist festes Schuhwerk, ausreichend Getränke und Essen.

Treffpunkt ist um 7.40 Uhr am Bahnhof Bensheim, Abfahrt um 7.58 Uhr, Ankunft um 8.12 Uhr in Weinheim. Die Kosten belaufen sich auf sechs Euro für die Bahnfahrt. Anmeldung: mf@frauenstein.de oder in der Tourist-Information Bensheim, Telefon 06251/8696101. Klubmitglieder und Freunde sind zur Teilnahme eingeladen, Gäste willkommen. red