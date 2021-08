OWK besuchte Lorscher Kräutergarten

Bensheim. Um einen Gesamtüberblick der umfangreichen Klosteranlage zu erhalten, besuchte eine Gruppe des Odenwaldklubs Bensheim zuerst die ehemalige Klosteranlage Altenmünster.

Danach ging es zum Freilichtlabor Lauresham vorbei an der Königshalle zum Treffpunkt Nibelungenland. Dort wurden man bereits von einer fachkundigen Führung zum Besuch des Kräutergartens erwartet. Der neu angelegte Kräutergarten liegt klimatisch sehr gut geschützt hinter der Mauer der Zehntscheune.

Zu sehen sind 200 verschiedene Heilpflanzen auch im Bereich der Medizin, wie sie im Lorscher Arzneibuch beschrieben sind. Das Lorscher Arzneibuch wurde 2013 in das Unesco-Weltdokumentation-Erbe aufgenommen. Die Pflanzen sind auf vier Terrassen verteilt zu sehen.

Es sind aber nicht nur heimische Kräuter, sondern auch Pflanzen, die von den Römern über die Alpen in die Klöster gebracht wurden. Der Garten geht in eine unbehandelte Wiese über und vermittelt so den Eindruck der ursprünglichen Landschaft.

Nach der Führung begab sich die Bensheimer Gruppe zur Mittagsrast in ein Lorscher Gasthaus. Elfi Klinger dankte Agathe Mayer und Willi Völker für die Organisation dieser Tour. red/Bild: OWK