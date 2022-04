OWK Bensheim will sich verjüngen

Bensheim. Der Odenwaldklub Bensheim hat in diesem Jahr seine Hauptversammlung und das Wanderer-Ehrungsfest zusammengelegt. Die Doppelveranstaltung war gut besucht. Die Vorsitzende Brigitte Bach berichtete, dass das oberste Ziel des neuen Vorstandes sei, die Ortsgruppe zu erhalten.

Erreicht werden soll dies mit einem modernen Erscheinungsbild (Flyer und Homepage), Gewinnung neuer und auch jüngerer Mitglieder durch attraktive Angebote und dem neuen Familienprogramm. Erste Erfolge könnten sich bereits sehen lassen. Zwölf neue Mitglieder konnten im Geschäftsjahr 2021 begrüßt werden und die Familienangebote haben einen großen Zuspruch. Auch die Wanderangebote, Kräuterführungen, die Wanderfahrt sowie die Busfahrten seien immer gut besucht und schnell ausgebucht.

Nach der Neugestaltung der Homepage kam die Bestandsaufnahme. Hier habe sich gezeigt, dass die Gewinnung jüngerer Wanderführer oberste Priorität haben soll. Die Idee ist: Mit dem Angebot des OWK Bensheim, an einer kostenlosen, zertifizierten Wanderführerausbildung (nach DWV) teilzunehmen, sollen jüngere Mitglieder akquiriert werden.

Mit diesem Angebot soll an Pädagogen, Physiotherapeuten und Personal in gesundheitlichen Berufen herangetreten werden. Ohne Hilfe von außen sei dieses Angebot nicht zu stemmen. Im Gespräch mit Bürgermeisterin Christine Klein wurde dem OWK seitens der Stadt die Übernahme einer Wanderführerausbildung sowie die Ausbildung eines Schulwanderführers zugesagt. Außerdem sucht der OWK weitere Sponsoren für eine Ausbildung und freut sich über Spenden. Zwei neugewonnene Mitglieder sind bereits in der Ausbildung.

Der Kassenbericht schloss positiv ab und die beiden Kassenprüfer Herbert Samstag und Dieter Brendel bescheinigten dem Rechner und Gesamtvorstand eine gute Arbeit. Die Entlastung des Vorstands wurde einstimmig mit Enthaltung der Betroffenen erteilt. Die Ehrung für langjährige Mitgliedschaft nahmen Brigitte Bach und Georg Krämer, der Bezirksvorsitzende des OWK, vor. Ausgezeichnet wurden für 30 Jahre Mitgliedschaft Ilse Strnad, Margarete Hornung, Christina Roselt und Prof. Otto Ermer, für 35-jährige Mitgliedschaft Elke Fetsch, für 45-jährige Mitgliedschaft Margarete Ranz, für 50-jährige Mitgliedschaft Erika Bitsch und für 65-jährige Mitgliedschaft Gertrud Jäger.

Im Anschluss fand die Verabschiedung des „alten Vorstandes“ – Marianne Degenhard, Dieter Brendel und Herbert Samstag – mit dem Dank für die geleistete Arbeit statt. Herbert Samstag wurde zum Ehrenvorsitzenden ernannt.

Der Antrag auf Veränderung des Mitgliedsbeitrags für Kinder/Jugendliche wurde einstimmig angenommen. Kinder/Jugendliche bis zum 15. Lebensjahr sind beitragsfrei, vom 16. bis 18. Lebensjahr beträgt der Jahresbeitrag 3 Euro.

Nach der Pause folgte die Ehrung der Wanderer. Die Wanderwartin Erna Jarz berichtete, dass acht Wanderungen – vier Tages- und vier Halbtageswanderungen – sowie sieben Familien- und Jugendwanderungen stattgefunden haben. Die Wanderstrecke belief sich auf etwa 76 Kilometer, insgesamt 129 Personen nahmen an den Wanderungen teil.

Der ehrenamtliche Einsatz von 13 Wanderführern betrug etwa 320 Stunden. Corona-bedingt fiel die Ehrung klein aus. Nur wenige Mitglieder haben die geforderten Punkte erreicht. Ausgezeichnet wurden Berthold Paul, Erna Jarz, Brigitte Bach und Agathe Mayer. Mit dem Bildvortrag von Elfi Klinger über die Wanderjahre 2019 bis 2022 wurde dieVersammlung beendet. red