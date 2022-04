OWK Bensheim wandert von Boxbrunn nach Erbach

Bensheim. Der Hauptwanderweg des Odenwaldklubs beginnt in Bensheim und durchquert den Odenwald von West nach Ost. Er führt in einem stetigen Wechsel auf und ab durch sechs Täler, an Feldern und Wiesen vorbei, durch ausgedehnte Wälder und durchquert die sehenswerten Städte Lindenfels, Erbach, Amorbach und endet in Walldürn im Madonnenländchen.

In fünf Etappen, über das Jahr verteilt, bietet der Odenwaldklub Bensheim, als Jahreswanderweg 2022, diese Wanderung (den Sechs-Täler-Weg) an.

Am 8. Mai wird die Etappe von Boxbrunn nach Erbach im Odenwald (14 Kilometer) gelaufen. Am Morgen bringt der Bus die Wandergruppe von Erbach Banhnhof nach Boxbrunn. Über die bayrisch-hessische Grenze wird Eulbach mit dem gräflichen Anwesen erreicht. Durch das idyllische Dreiseental führt die Wanderung durch das Dorf-Erbach zum Marktplatz der Elfenbeinstadt. Hier empfängt das prachtvolle Erbacher Schloss mit seiner historischen Altstadt und die Mümling die Wandergruppe. In der Altstadt laden zahlreiche Cafés und Restaurants zu einer gemütlichen Einkehr auf eigene Faust ein.

Treffpunkt ist am 8. Mai um 8 Uhr am Busbahnhof Bensheim, die Abfahrt der Linie 665 nach Erbach ist um 8.10 Uhr. Gegen 18 Uhr trifft die Gruppe wieder am Bensheimer Bahnhof ein. Alle Mitglieder, Angehörige sowie Freunde sind zur Teilnahme eingeladen. Gäste sind willkommen. Über zahlreiche Beteiligung freut sich der OWK. red