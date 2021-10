OWK Auerbach wanderte nach Gronau

Auerbach. Einen sonnigen Spätsommertag konnte die Wandergruppe des OWK Auerbach bei ihrer Tour nach Gronau genießen. Durch den Hohlweg am Bassmann in Bensheim ging es über die Höhe hin zum Schönberger Kreuz und bald steil wieder hinunter nach Gronau. Dort lud der schöne Dorfplatz zur Rast ein. Auch auf der anderen Talseite führte die Tour durch einen Hohlweg. Immer wieder stößt man im Gronauer Tal auf Hinweisschilder zu der besonderen Welt der Tiere und Pflanzen dieser alten Wege. Weit wanderte die Gruppe durch den Wald sowie Feld- und Wiesenlandschaft Richtung Hemsberg, um mit müden Füßen in Bensheim anzukommen. Passend zur Jahreszeit gönnte man sich zum Abschluss im Straßencafé Zwiebelkuchen mit Federweißer. Anne Scharf hatte die Wanderung vorbereitet und freute sich über die fröhliche Stimmung, die den Tag begleitet hat. red/Bild: OWK

