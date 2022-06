OWK Auerbach veranstaltet Wandertag, Ausflug und Radtour

Auerbach. Zur Teilnahme am Odenwälder Wandertag in Bruchsal, zu einem Seniorenausflug nach Lorsch und einer Radtour nach Knoden lädt der Odenwaldklub (OWK) Auerbach im Juli ein.

Am Sonntag, 3. Juli, findet der Odenwälder Wandertag statt. Um 7.40 Uhr ist Treffpunkt am Auerbacher Bahnhof zur Bahnfahrt nach Bruchsal. Eine rund dreieinhalbstündige Wanderung führt dort zum Schloss Bruchsal und zum Belvedere, es geht in den romantischen Zauberwald und durch die Pfaffenlochhöhle.

Alternativ zur Wanderung besteht die Möglichkeit, um 11 Uhr an einer Stadtführung teilzunehmen. Auf einem zweieinhalbstündigen Rundgang gibt es Sehenswürdigkeiten der Stadt zu sehen, unter anderem das Barockschloss, den Amalienbrunnen und den Stadtgarten sowie weitere reizvolle Orte. Eine einstündige Stadtführung um 11.15 Uhr hat das Barockschloss zum Ziel. Für 13 Uhr ist das Mittagessen eingeplant.

Die Anmeldung für den Ausflug mit Angabe des gewählten Programms, Wanderung, große oder kleine Stadtführung, nimmt Anne Scharf entgegen, Tel. 06251/79968 (bitte auf Anrufbeantworter sprechen). Mit der Bahn geht es zurück nach Auerbach.

Für Seniorinnen und Senioren ist eine Fahrt nach Lorsch am Mittwoch, 13. Juli, geplant. Mit dem Bus 670 geht es um 14.17 Uhr von der Haltestelle Kronepark und alle weiteren zum Busbahnhof in Bensheim und dort mit der Buslinie 641 nach Lorsch zum Kaiser-Wilhelm-Platz.

Ein Spaziergang führt zum Rathaus und zum Kloster Lorsch mit der Königshalle und dem Kräutergarten. Eingekehrt wird anschließend um 15.30 Uhr im Back- und Brauhaus Drayß, bevor zur Heimreise wieder die Bushaltestelle angesteuert wird. Anmeldungen bei Walburga Kandler, Tel. 06251/9853012.

Eine zweite Fahrradtour für dieses Jahr bietet der OWK Auerbach am Sonntag, 24. Juli, nach Knoden an. Hier handelt es sich um eine anspruchsvolle Tour auf gut befahrbaren, schönen Waldwegen rechts und links vom Meerbach. Sie ist geeignet für E-Bike- oder Vielfahrende, ist aber nicht als Mountainbiketour gedacht. Die Strecke ist rund 30 Kilometer lang (mit ca. 15 km/h).

Treffpunkt ist um 10 Uhr am Auerbacher Bahnhof an der Otto-Beck-Straße. Wer dabei sein möchte, meldet sich bei Michael Hoppe, Tel. 06251/828 4070 an.

Bei allen Veranstaltungen sind Gäste willkommen. red