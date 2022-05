OWK Auerbach feiert Jubiläum

Auerbach. Der Odenwaldklub Auerbach lädt seine Mitglieder zum Wandererehrungsfest für Sonntag, 12. Juni, ins Bürgerhaus Kronepark ein. Um 17 Uhr beginnt die Feier, bei der in diesem Jahr auch das Jubiläum zum 140-jährigen Bestehen der Ortsgruppe begangen wird, Einlass ab 16.30 Uhr.

Zusammen mit den geladenen Ehrengästen wird das Vorstandsteam die Geschichte des OWK Auerbach in Erinnerung rufen, Fotos und Dokumente zeigen und die Volkstanzgruppe unterhält mit einem kleinen Auftritt. Langjährige Mitglieder werden geehrt, gemeinsam wird gesungen. Ein Angebot an Brötchen und Getränken sorgt für das leibliche Wohl.

Sechs-Täler-Tour

Weiterhin lädt der Vorstand Mitglieder und Gäste zum Wandern ein. Wer auf einer Etappe der Sechs-Täler-Tour von Lindenfels zum Mossautal mitwandern möchte, kann sich am Pfingstmontag, 6. Juni, um 9 Uhr an der Bushaltestelle Poststraße in Lindenfels der Ortsgruppe Reichelsheim anschließen. Ein Rücktransfer für die 15 Kilometer lange Strecke ist organisiert.

Am Mittwoch, 8. Juni, sind die Seniorinnen und Senioren unterwegs. Um 13.30 Uhr treffen sie sich an der Bushaltestelle Kronepark zum Bus nach Hochstädten. Von dort wird über den Sommerweg zum Fürstenlager und nach Auerbach zurück gewandert. Gegen 15 Uhr ist gemütlicher Abschluss im Café Hug. Anmeldungen nimmt Doris Gottschlich, Telefon 06251/75400, entgegen. Der für diesen Tag vorgesehene Ausflug nach Lorsch findet am Mittwoch, 13. Juli, statt.

Von Reichen- nach Schannenbach

Eine Wanderung am Sonntag, 19. Juni, führt von Reichenbach nach Schannenbach. Hierzu gibt es Hinweise im Vereinsspiegel und wie für alle Veranstaltungen im Internet sowie in Schaukästen in der Darmstädter Straße 177 und in der Bachgasse am Alten Rathaus. red

Info: Weitere Infos unter www.owk-auerbach.de

