OWK Auerbach feiert im Bürgerhaus

Auerbach. Zum Abschluss des Wanderjahres 2021 mit seinen Corona-bedingten Besonderheiten will der Odenwaldklub (OWK) Auerbach sich noch einmal zu einem besinnlichen Jahresabschluss treffen.

Der Vorstand lädt daher alle Mitglieder zu einer Weihnachtsfeier am Sonntag, 5. Dezember, in das Bürgerhaus Kronepark in Bensheim-Auerbach ein. Es handelt sich dabei um eine geschlossene Veranstaltung nur für Mitglieder und geladene Gäste mit 2G-Nachweis (geimpft oder genesen).

Beginn ist um 15 Uhr, Einlass ab 14.30 Uhr. Neben Kaffee und Kuchen wird ein kleines buntes Programm mit Tänzen der Volkstanzgruppe, Weihnachtsgedichten und -geschichten sowie weihnachtlicher Musik ohne Gesang geboten werden.

Der Vorstand des OWK Auerbach freut sich auf den Besuch von Mitgliedern und Gästen und bittet zur besseren Vorbereitung um eine vorherige Anmeldung bis zum 29. November bei W. Kandler, Telefon 06251/9853012 oder H. Miltenberger, Telefon 06251/71313.

Für die Veranstaltung wird ein Corona-Hygienekonzept gemäß den zum Veranstaltungszeitpunkt gültigen Regeln erstellt werden, welches zu beachten ist. red