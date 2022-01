OWK-Angebote für Familien

Bensheim. Der Odenwaldklub Bensheim möchte auch 2022 wieder Familien mit seinem neuen Programm ansprechen. Am 9. Januar geht es los, die Gruppe wandert durch das Fürstenlager zum Wambolder Sand. Dort gibt es eine Suppe. Der Rückweg wird mit Fackel angetreten.

Am 20. März ist man unterwegs auf dem Altrhein mit Kanu und Tretboot. Auf einer Wiese am Altrhein bei Stockstadt wird gepicknickt.

Von 11. bis 14. April (Osterferien) findet eine Ferienbetreuung in der Natur statt, Spiel und Spaß rund um den Hemsberg. Dies ist ein Angebot für Grundschulkinder ohne Begleitung. Am 7. Mai wird von Jugenheim auf den Heiligenberg gewandet. Für Kinder von sechs bis zwölf Jahren gibt es rund um Schloss Heiligenberg eine einstündige geführte Entdeckungstour.

Am 18. Juni sind die Sonnenwendfeier und die Jubiläumsfeier auf dem Hemsberg, vom 29. August bis 2. September der Jahreshöhepunkt für die Familien. Es geht zur Wanderfreizeit in den Wetterstein, Übernachtung mit Halbpension in der Reintalangerhütte auf 1369 Metern Höhe.

Am 1. Oktober Klettern der OWK mit dem Team der Bensheimer Kletterhalle am Hohenstein. Am 20. November wandert man nach Auerbach zum Bürgerhaus. Es findet ein gemütliches Beisammensein bei Kaffee, Kakao und Kuchen mit Basteln- und Vorleseangeboten statt. Am 6. Dezember ist die Nikolausfeier am Wambolder Sand. Es kommt der Nikolaus.

Als weiteres Angebot gibt es neu dem Stammtisch im Café „Leicht Sinn“, Promenadenstraße 12 in Bensheim, und zwar jeden zweiten Monat um 18.30 Uhr an folgenden Tagen: 13. Januar, 10. März, 12. Mai, 14. Juli, 8. September und 10. November.

Der Wanderplan ist auch im Internet unter www.owk-bensheim.de zu finden. Als Flyer ist er bei der Tourist-Info, Hauptstraße 53, im Bürgerbüro in der Alten Faktorei und im Rathaus ausgelegt – sowie bei den Sparkassen in der Wormser Straße, Schwanheimer Straße und Heidelberger Straße. red