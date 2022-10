Outdoor-Sportgeräte im Bollerwagen

Bensheim. Unter dem Motto „Bewegungsförderung im öffentlichen Raum“ hat der Landessportbund Hessen Outdoorpakete für Bewegungsangebote im Freien übergeben – unter anderem an die TSV Auerbach und den Kanuclub Lampertheim. Die Materialien wurden in der Geschäftsstelle des Sportkreises Bergstraße in Bensheim-Auerbach an die Vereinsvertreter überreicht.

In der Pressemitteilung zur Aktion heißt es: Der Landessportbund stellt Vereinen, die Bewegungsangebote im Park durchführen, ein Materialpaket mit Outdoor-Geräten zur Verfügung, die für Kursangebote im Park oder zum Verleih genutzt werden können. Das Materialpaket umfasst einen Bollerwagen mit Spiel- und Sportgeräten für die ganze Familie sowie Sportgeräte für spezifische Bewegungseinheiten. Mit diesem Outdoorpaket soll ein niedrigschwelliger Zugang zu Bewegung geschaffen werden, den die Vereine zur Bewerbung ihrer Angebote nutzen können.

Insgesamt standen 100 Pakete zur Verfügung; eingebunden wurden alle 23 Sportkreise. Jeder Sportkreis konnte bis zu fünf potenzielle Vereine melden, Vereine konnten sich auch selbst bewerben. Zehn Pakete wurden über Social-Media-Posts vergeben.

Der Landessportbund engagiert sich dafür, die hessische Bevölkerung zur gesundheitsförderlichen Lebensweise anzuregen. Hierbei spielt der öffentliche Raum – nicht zuletzt durch die Corona Pandemie verstärkt – eine immer größere Bedeutung.

„Mit den generationsübergreifenden Projekten Sport im Park, Park-Sport-Abzeichen sowie Outdoorpaket für Vereine möchten wir auf die vielfältigen Bewegungsangebote der Vereine, als vertrauensvolle Partner im Gesundheitssektor, aufmerksam machen. Dabei ist eine ressortübergreifende Vernetzung und Zusammenarbeit zur Attraktivitätssteigerung des öffentlichen Raums wünschenswert. Kommune, Sportkreis und Vereine können sich mit ihrer jeweiligen Expertise unterstützen, um sämtliche Bevölkerungsgruppen in ihrer jeweiligen Lebenswelt bestmöglich zu erreichen“, schreibt der Verband. Zielführend sei hierbei ein nachhaltiger Strukturaufbau, so dass die unterschiedlichsten Formate jährlich wiederkehrend etabliert werden können.

Von Juli bis September wurden in unterschiedlichen Formaten, niederschwellige Bewegungsangebote im Park realisiert. Die Durchführung und Organisation wurde vom Landessportbund und den Sportkreisen in Verbindung mit den Vereinen erbracht. Die Kommune profitiere von einem attraktiven, kostengünstigen Angebot.

Das Park-Sport-Abzeichen ist eine Mischung aus Elementen des Deutsches Sportabzeichens und einfachen Bewegungsübungen, die dem Wunsch vieler Menschen, sich in der freien Natur zu bewegen, entgegenkommt. Dieser einfache Fitness-Test kann in Parks und anderen Naturräumen durchgeführt werden und benötigt weder spezifische Sportgeräte noch Sportanlagen. Der Landessprtbund stellt online ein Materialpaket bereit, das kostenlos genutzt werden kann. Die Abnahme des Abzeichens erfolgt durch Übungsleiter in den Vereinen. red