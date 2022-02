Outdoor-Flohmarkt für Kindersachen in Auerbach

Auerbach. Am Sonntag, 6. März, findet von 11 bis 15 Uhr ein Outdoor-Kindersachen-Flohmarkt statt. Der Veranstalter ist der Elternbeirat des Kindergartens Sankt Michael in Auerbach. Stöbern kann man auf dem Gelände des Kindergartens an der Weserstraße 3, am Pfarrzentrum der Gemeinde Heilig Kreuz.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Waffel, Kaffee und Kuchen

Neben zahlreichen Ständen mit Kindersachen gibt es außerdem Kaffee, Getränke, Waffeln und selbstgebackenen Kuchen, auch zum Mitnehmen.

Es gelten die aktuellen Coronabestimmungen. Bei schlechtem Wetter entfällt die Veranstaltung, teilen die Organisatoren in ihrer Pressemitteilung mit. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2