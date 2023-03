Bensheim. Otto Hütter feierte am Dienstag im Kreis von Freunden und Verwandten seinen 95. Geburtstag. Er lebt seit 2006 in Bensheim, zunächst in den Guntrum-Galerien und jetzt in der Seniorenresidenz Villa Medici.

Er freute sich an seinem Ehrentag sehr über die Wünsche von Land, Kreis und insbesondere die der Stadt Bensheim, welche bei einem Besuch von der ehrenamtlichen Stadträtin Waltrud Ottiger überbracht wurden. / red