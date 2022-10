"Otis und Otilie" in Auerbach: Ein winziges Pony und eine schlecht gelaunte Oma

Auerbach. Beim Bensheimer Lesefestival gibt es auch Termine abseits der großen Bühne im Parktheater. Eine nicht öffentliche Lesung fand am Mittwoch in der Auerbacher Schlossbergschule statt: Nina Dulleck präsentierte ihr neuestes Kinderbuch „Otis und Otilie“ in der Sporthalle.

Bonbon für die Kinder: Die in Rheinhessen lebende Autorin zählt zudem zu den derzeit gefragtesten Illustratorinnen von Büchern für Kinder und Jugendliche. Unter anderem hat sie die erfolgreichen Reihen „Die Schule der magischen Tiere“ und „Die Haferhorde“ bebildert.

Die Autorin und Illustratorin Nina Dulleck war im Rahmen des Lesefestivals zu Gast an der Auerbacher Schlossbergschule. © Thomas Zelinger

Neben einer gut erzählten Story bedeutete das für die Auerbacher Schüler auch spannende Zeichentipps von einem Profi. Aber von einem, der sich Malen genauso wie das Schreiben selbst beigebracht hat. Zeichnen und Malen beginnt sie im Alter von nur zwei Jahren. Später bietet sie ihre Bilder in der Schule sogar zum Verkauf an – eine frühe Geschäftsidee, die in diesem Rahmen keine Zukunft haben sollte. Kommerz im Klassenzimmer, das passte nicht zusammen.

Seit der ersten Klasse bringt sie die vielen Geschichten in ihrem Kopf aber auch sprachlich zu Papier. Mit 16 wird ihr Talent von einem Verlag „entdeckt“. Doch Nina Dulleck arbeitet zunächst weiter als Erzieherin, bevor sie mit Büchern wie „Die Schluckaufprinzessin“ oder „Der Pupsprinz“ bekannt wird.

Pädagogische Ader

Ihre pädagogische Ader war in Auerbach nicht zu übersehen. Von der ersten Sekunde hat es Nina Dulleck (Jahrgang 1975) geschafft, die Aufmerksamkeit ihres jungen Publikums zu gewinnen und bis zum Ende nicht mehr zu verlieren. In „Otis und Otilie“ geht es um ein winziges Zirkus-Pony, eine schlecht gelaunte Oma und darum, wie diese zwei unterschiedlichen Lebewesen zueinander finden.

Denn das Tierchen setzt sich in den Kopf, bei der alten Dame einzuziehen, was ein turbulentes Abenteuer auslöst, das für Leser ab fünf Jahren sehr bildstark und spannend präsentiert wird. Neben dem Sprachwitz und den vieldimensionalen Figuren wird das Buch von vielen detailreichen und „wimmeligen“ Illustrationen flankiert. Neben dem karamellfarbenen Pony Otis, das aus dem Zirkus ausgebüxt ist, spielen auch die Seiltänzerin Pillepalle, der Straußenvogel Gunter und drei Zwergpudel tragende Rollen.

Als Zugabe verriet Nina Dulleck in Auerbach noch einige Tipps und Tricks aus ihrer Arbeit als Illustratorin. Denn mit ein paar einfachen Grundregeln gelingen eigene Zeichnungen verblüffend gut, wie die Grundschüler bei dieser besonderen Mitmachlesung festgestellt haben. Schulleiterin Nadide Sen-Clausen begrüßte neben der Autorin auch Heidi Scharschmidt aus den Reihen der Organisatoren bei der Stadtkultur Bensheim bei diesem exklusiven Termin im Rahmen des Lesefestivals. tr