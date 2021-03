Bensheim. Der Stein ist untrennbar mit der Ostergeschichte verbunden: Als die Jünger zum Grab Jesu eilen, ist der Stein weggerollt und das Grab leer. So wird der Stein zum Symbol für die Botschaft, dass die Liebe stärker ist als der Tod – eine Botschaft, die seit Beginn der Corona-Pandemie für viele eine ganz neue Bedeutung bekommen hat.

Im vergangenen Jahr hat das Werk „Kirche im Dialog“ der Nordkirche die Aktion „Ostersteine“ ins Leben gerufen, die auf große Resonanz in ganz Deutschland und auch in Bensheim gestoßen ist: Menschen gestalten Steine mit einem österlichen Symbol, einer kurzen Botschaft oder einem guten Wunsch und legen diese dann in der Stadt aus, vor Kirchen, auf Mauern, an Gartenzäunen, Bushaltestellen und öffentlichen Plätzen, damit andere Personen sie zufällig finden können.

Kleine österliche Bilder, Segenswünsche oder Worte der Hoffnung können auf einem Osterstein zu finden sein. © Kirche

Auch in diesem Jahr ruft die Familienkirche des katholischen Pfarreienverbunds alle Interessierten dazu auf, an dieser Aktion teilzunehmen. So könnten an Ostern auch in Bensheim wieder viele Hoffnungszeichen zu finden sein, die Freude schenken und Mut machen können, aber auch die Verbundenheit im Glauben ausdrücken.

Um über die sozialen Netzwerke in einen Dialog über die Osterbotschaft zu treten, können sowohl bei Instagram unter #stärkeralsdertod als auch bei der Facebookgruppe „Ostersteine“ Fotos der Steine geteilt werden. Zur Veröffentlichung auf den Homepages der Pfarrgemeinden können Bilder gesendet werden an: familienkirche@katholische-kirche-bensheim.de. Ein kurze Mail an diese Adresse genügt auch, um regelmäßig über Veranstaltungen der Familienkirche informiert zu werden.

Dazu gehören auch viele weitere Angebote, mit denen die Familienkirche dazu einlädt, die Feiertage zu begehen, die an das Leiden, das Sterben und die Auferstehung von Jesus erinnern. So stehen zur Vorbereitung auf Palmsonntag ab Freitag (26.) Basteltüten für Palmstöcke zum Mitnehmen in den Kirchen Heilig Kreuz, Sankt Laurentius und Sankt Georg bereit.

Die gebastelten Palmstöcke werden am Palmsonntag (28.) in allen Gottesdiensten gesegnet, kindgerecht gestaltete Familienkirchen finden an diesem Tag um 11 Uhr im Pfarrgarten von Heilig Kreuz und um 17 Uhr auf der Pfarrwiese von Sankt Georg statt. Die Anmeldungen dazu nehmen die jeweiligen Pfarrbüros entgegen.

Zum Gedenken an das letzte Abendmahl Jesu wird am Gründonnerstag (1.) um 17 Uhr ein Zoomgottesdienst angeboten, zu dem bis zum 30. März eine Anmeldung möglich ist unter: sabine.eberle@katholische-kirche-bensheim.de.

Am Karfreitag (2.) sind insbesondere Familien, aber auch alle Interessierten dazu eingeladen, zwischen 10 und 14 Uhr einen Stationenweg rund um die Kirche Heilig Kreuz zu besuchen, der das Leiden und Sterben Jesu in den Blick nimmt.

Ab 16 Uhr können an den Kreuzen in der Kirche Sankt Georg oder vor der Kirche Heilig Blumen abgelegt werden. Um 17 Uhr findet für die Jugendlichen ein Kreuzweg im Hospizgarten statt. Der Zugang zu diesem Garten befindet sich oberhalb vom Hospiz Bergstraße (Kalkgasse 13). Ein kindgerecht gestalteter Ostergottesdienst wird am Ostermontag (5.) um 10 Uhr in Sankt Laurentius gefeiert, dazu ist eine Anmeldung über das Pfarrbüro erforderlich.

Zu allen Feiertagen werden weiterhin auch die sogenannten Sofakirchen angeboten, die Anregungen für die Feier von kindgerechten Gottesdiensten zu Hause enthalten und die über die oben genannte Mailadresse der Familienkirche angefordert werden können werden, heißt es abschließend. red