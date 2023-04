Osterpause für das Begegnungscafé

Bensheim. Das Begegnungscafé im Mehrgenerationenhaus macht eine Osterpause. Der letzte Termin vor der Pause, an dem das Begegnungscafé stattfindet, ist am Donnerstag (6.) von 15 bis 17 Uhr. Daraufhin folgt eine dreiwöchige Pause. Am 4. Mai geht es mit dem Begegnungscafé weiter.

Offenes Angebot für Jung und Alt

Das offene Angebot bietet einen Raum für interkulturelle Begegnung für Jung und Alt, um in gemütlicher Atmosphäre miteinander ins Gespräch zu kommen und neue Kontakte zu knüpfen.

Interessierte können hierbei Hilfestellungen und Informationen durch haupt- und ehrenamtliche Helferinnen und Helfer erhalten. Eine Anmeldung ist nicht notwendig, schreiben die Veranstalter abschließend. red