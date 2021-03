Bensheim. Die Feier der Osternacht am Samstag in der Gemeinde Sankt Georg ist ausgebucht. Das teilte Pfarrer Thomas Catta am Montag mit. Die alternative Feier mit musikalischem Segen im Freien ist – wie berichtet – auf 45 Minuten reduziert und beginnt um 21 Uhr.

Die Feier am Samstag umfasst drei Stationen und beginnt mit der Segnung des Osterfeuers und dem Entzünden der Osterkerze auf der Pfarrwiese.

Für die festlichen Ostergottesdienste am Sonntag (4.) und Montag (5.) jeweils um 10 Uhr sind jedoch noch Plätze frei.

Gottesdienste um 10 Uhr

Anmelden kann man sich über das Pfarrbüro von Sankt Georg, Telefon 06251/175160, Mail-Adresse info@st-georg-bensheim.de. Die beiden Gottesdienste beginnen um 10 Uhr und nicht, wie veröffentlicht, um 11 Uhr. red

