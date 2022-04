Ostern in Zell und Gronau

Gronau/Zell. Die Kirchengemeinde Gronau/Zell lädt an den Feiertagen zu einer Reihe von Gottesdiensten ein. Den Auftakt bildet die Feier des Abendmahls am Gründonnerstag (14.) um 19 Uhr im Gemeindehaus in Zell, Auf der Mauer 5. Der Singkreis Aufwind wirkt erstmals nach langer Coronapause mit. In der Tradition des Feierabendmahls werden Brot, Wein und Saft an Tischen empfangen.

Tauferinnerung und Abendmahl

An Karfreitag (15.) findet der Abendmahlsgottesdienst in Gronau in der Evangelischen Kirche Sankt Anna um 10.45 Uhr statt. Am Karfreitag gibt es kein Glockengeläut. Ebenfalls an Karfreitag, um 18 Uhr, gestalten Julia Klingel (Horn) und Uta Voll (Texte) ein Friedensgebet in der Sankt-Anna-Kirche.

Die Osternachtfeier beginnt am Ostersonntag um 6 Uhr in der Sankt-Anna-Kirche Gronau. An die mit Lichterprozession, Tauferinnerung und Abendmahl reich gestaltete Liturgie der Osternacht schließt sich das Osterfrühstück im Gemeindehaus an. Für das Osterfrühstück bittet die Gemeinde um eine Anmeldung.

Den Festgottesdienst am Ostersonntag (17.) um 9.30 Uhr in Zell im Gemeindehaus leitet Prädikantin Ute Winker. Am Ostermontag (18.) um 10.45 Uhr feiert die Gemeinde einen Familiengottesdienst in Gronau.

Dabei spielt der Ostervogel Rudi eine nicht unerhebliche Rolle. Der Posaunenchor gestaltet den Gottesdienst musikalisch mit. Im Anschluss können Ostereier im Pfarrgarten gesucht werden. Dazu sollen sich die Teilnehmer im Gemeindebüro anmelden.

Bei allen Gottesdiensten bittet die Gemeinde um das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Anmeldungen für das Osterfrühstück und das Ostereiersuchen an ev.kirchengemeinde.gronau@ekhn-net.de. red

