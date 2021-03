Auerbach. Die evangelische Kirchengemeinde Auerbach bietet von Gründonnerstag bis Ostermontag kompakte Gottesdienstformate an. Der Kirchenvorstand hat beschlossen, an den Präsenzgottesdiensten in der Bergkirche festzuhalten. Das Konzept habe sich bewährt.

Teilnehmen können aber nur Besucher, die sich bis 31. März online registrieren unter www.bergkirche-auerbach.ekhn.de. Nähere Informationen finden sich dort unter Aktuelles/Gottesdienste. Die Teilnehmendenzahl ist begrenzt. Einlass ist zehn Minuten vor Beginn.

Die Gottesdienste dauern 45 Minuten und werden ohne Abendmahl gefeiert. Alle müssen eine FFP2-Maske tragen. „Wenn es möglich ist, empfehlen wir, zeitnah vor dem Gottesdienst einen Schnelltest zu machen“, schreibt die Gemeinde. Wer sich krank fühlt, sollte zu Hause bleiben. red