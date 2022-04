Ostergottesdienste in der Bergkirche

Auerbach. Die Evangelische Kirchengemeinde Bensheim-Auerbach lädt an Gründonnerstag, 14. April um 18 Uhr erstmals an die Not-Gottes-Kapelle im Schlosswald zur Mahlfeier in Erinnerung an die Mahlgemeinschaft Jesu mit seinen Jüngern und anderen ein. Der Gottesdienst wird gehalten von Pfarrer Christof Achenbach. Musikalisch umrahmt wird die Feier von Gerd Kaufhold und Almuth von Wolffersdorff.

Der Lobgesang und die Gabenausteilung werden draußen angeboten, wenn es die Wetterlage zulässt.

Am Karfreitag (15.) findet um 10 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer i.R. Walter Fleischmann-Bisten in der Bergkirche statt. Der musikalische Teil des Gottesdienstes wird gestaltet von der Kirchenmusikerin Eva-Maria Dreizler und dem Gospelchor der Gemeinde.

Am Ostersonntag, 17. April, um 6 Uhr, lädt die Kirchengemeinde ein zum Gottesdienst in den Sonnenaufgang mit Pfarrer Lukas von Nordheim in die Auerbacher Bergkirche. Zu dem Frühgottesdienst gehören das Anzünden und die liturgische Begrüßung des Osterlichts. So wird gezeigt, wie die im Kreuzestod Christi an Karfreitag begründete Trauer mit dem Aufgang der Sonne am Ostertag in helle Freude umschlägt. Die Gemeinde feiert die Auferstehung und den Sieg des Lebens mit fröhlichen Osterliedern.

Im Rahmen des Gottesdienstes findet die Taufe einer Konfirmandin statt. Die musikalische Gestaltung liegt in Händen von Andreas Stein und Almuth von Wolffersdorff.

Pfarrer Achenbach wird an Ostersonntag um 10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in der Bergkirche halten, der von Eva-Maria Dreizler und dem Kirchenchor der Gemeinde musikalisch begleitet wird.

Spaziergang am Ostermontag

Statt des Gottesdienstes an Ostermontag in der Bergkirche wird das Ostermontagsevangelium wörtlich genommen und die Gemeinde macht sich auf den Weg wie die Emmaus-Jünger. Der Ostermontagsspaziergang hat zwei Startpunkte: in Auerbach am Gemeindezentrum, Bachgasse 39, um 10 Uhr und in Hochstädten am Hochstädter Haus, Josef-Sartorius Str. 1, um 10 Uhr.

Der Weg führt ca. 40 Minuten durch das Fürstenlager, wo die Gruppen sich am Freundschaftsaltar treffen. Dort wird, wie damals schon die Emmaus-Jünger, das Brot gebrochen und die Trauben geteilt. Denn durch die Mahlfeier werden den Jüngern die Augen geöffnet: Es ist Jesus, auferstanden, der mit ihnen isst! Nach dem Ostersegen kann jeder für sich oder in Gemeinschaft gestärkt nach Hause gehen oder im Fürstenlager noch weiter verweilen.

Bei strömendem Regen findet der Gottesdienst mit Pfarrerin Mareike von Nordheim um 10 Uhr in der Bergkirche statt.

An dieser Stelle weist die Kirchengemeinde auch auf den Ostergarten mit dem Thema: „Mit Simon Petrus durch die Tiefen und Höhen der Osterzeit!“ an der Bergkirche hin. Es gibt verschiedene Stationen mit Geschichten aus der Sicht des Jüngers Simon Petrus rund um Kreuzigung und Auferstehung Jesu. red