Die lange Coronazeit hat Kinder in ihrem Bewegungsdrang gebremst. Viele Übungsstunden in Sport- oder Musikvereinen sind in den letzten zwei Jahren ausgefallen oder konnten nur virtuell stattfinden.

Die TSV Rot-Weiß Auerbach lädt alle Kinder von sechs bis zwölf Jahren zu einem Ostercamp „Quer durch die TSV“ ein, das die Möglichkeit einer Ganztagsbetreuung sowie ein Kennenlernen der

...