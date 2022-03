Ostercamp für Kinder

Auerbach. Die lange Coronazeit hat Kinder in ihrem Bewegungsdrang gebremst. Viele Übungsstunden in Sport- oder Musikvereinen sind in den letzten zwei Jahren ausgefallen oder konnten nur virtuell stattfinden.

Die TSV Rot-Weiß Auerbach lädt alle Kinder von sechs bis zwölf Jahren zu einem Ostercamp „Quer durch die TSV“ ein, das die Möglichkeit einer Ganztagsbetreuung sowie ein Kennenlernen der Sport- und Musikaktivitäten verschiedener Abteilungen der TSV bietet.

Das Camp findet statt von Dienstag, 19. April, bis Donnerstag, 21. April, auf dem Sportgelände der TSV an der Saarstraße 56 (Ecke Berliner Ring) in Bensheim.

Die Kinder können ab 8 Uhr abgegeben werden und sollten spätestens um 8.45 Uhr vor Ort sein. Während dieser Zeit findet am Dienstag und Donnerstag ein Coronatest durch Mediziner statt, da die Kinder während der Osterferien nicht mehr im Schultestprogramm sind, schreibt der Verein. Von 9 bis 11.30 Uhr findet ein erstes Sport- oder Musikprogramm statt. Von 11.30 bis 12 Uhr besteht die Möglichkeit eines Mittagessens in der Vereinsgaststätte der TSV Auerbach. Von 12 bis 14 gibt es eine künstlerisch-kreative Mittagspause, gestaltet vom Kur- und Verkehrsverein Auerbach

Von 14 bis 16.30 Uhr wird ein zweites Sport- und Musikprogramm angeboten. Um 16.30 Uhr sollten die Kinder abgeholt werden.

Geboten werden wechselnde Programme der Abteilungen: Cheerleading, Volleyball, Turnen, Musik, Badminton, Behindertensport, Wettkampfgymnastik und Tischtennis. Kosten fallen nur für das Mittagessen in der Vereinsgaststätte an. Ansonsten entstehen keine Kosten, Getränke (Wasser) werden gestellt. Mitzubringen ist Sportkleidung. Interesse an verschiedenen Sportangebote und Musikinstrumenten sollte bestehen.

Anmeldebogen auf der Homepage

Der Anmeldebogen steht als Download auf der Webseite der TSV Auerbach bereit: tsv-auerbach.org. Anmeldung werden bis Freitag (8.) entgegengenommen. Es können maximal 40 Kinder teilnehmen.

Das Camp wird aus dem Programm „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ durch Mittel des Bundesministeriums für Familie und Jugend gefördert, koordiniert durch das Jugendamt des Kreises Bergstraße. red