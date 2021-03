Bensheim. Auch im zweiten Jahr der Corona-Pandemie ist eine Entspannung nicht in Sicht. Das Virus und seine Mutationen haben die Gesellschaft fest im Griff – und so wird es in der Bensheimer Innenstadt zwar keinen Ostermarkt geben, aber etwas Österliches für das Auge und das Gemüt wollen der Verein „Bensheim Aktiv“ und eine Projektgruppe des Bensheimer Handels wie in den Vorjahren trotzdem bieten.

Und so schmückten in der vergangenen Woche Marion Bischoff, John Clarijs und Reinhild Zobel den Bürgerwehrbrunnen vor der Alten Faktorei mit bunten Eiern, dekorativen Osterhasen und Zweigen, die man vom Verein „Bensheim Aktiv“ wie in den Vorjahren gespendet bekam. „Es ist ja trotzdem Ostern“, betont Reinhild Zobel, die vor Jahren die Initiatorin für den Osterschmuck an den Brunnen war und froh ist, Mitstreiter gefunden zu haben. Am Freitag segnete Pfarrer Thomas Catta den Osterbrunnen mit Weihwasser und sprach ein Gebet. In einer kleinen Ansprache erinnerte Thomas Catta daran, dass das Schmücken von Brunnen in den Tagen vor der Karwoche eine lange Tradition hat. „Brunnen sind Sinnbilder dessen, was Leben spendet und erhält. In vielen Dörfern und Städten waren die Brunnen Orte der Begegnung und der Kommunikation“, erzählte Thomas Catta. Der Hauptgrund für das Schmücken der Dorfquelle zu Beginn der Karwoche lag womöglich darin, den Brunnen als lebenswichtigen Bestandteil einer Gemeinde zu ehren und seine Dankbarkeit dafür zu zeigen. Denn in früheren Zeiten sicherte ein gefüllter Brunnen das Überleben der Menschen und Tiere und war somit ein kostbares Gut.

Der Pfarrer der Kirchengemeinde Sankt Georg berichtete auch von der Tradition, den Brunnen vor Ostern zu reinigen. Während die Jungs für das Brunnenfegen zuständig waren, wurde der Brunnen anschließend von den Mädchen mit Osterschmuck dekoriert.

„Anschließend wurde um den Brunnen herum fröhlich gesungen und ausgelassen getanzt“, berichtete Thomas Catta. Eine Tradition, die man am vergangenen Freitag Corona-bedingt nicht aufleben lassen konnte. tn