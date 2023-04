Oster-Gottesdienste in Schwanheim

Schwanheim. Am Karfreitag gedenkt die Christenheit des Leidens und Sterbens Jesu. Es finden an diesem Feiertag zwei Gottesdienste der evangelischen Kirchengemeinde Schwanheim statt – und zwar um 9 Uhr in Langwaden und um 10.15 Uhr in der Kirche Schwanheim, jeweils mit Abendmahl.

An Ostern feiert die Christenheit, dass Jesus nicht im Tod geblieben ist, sondern noch leben darf. Am Ostermorgen beginnt die Osterfeier um 6 Uhr in der Kirche Schwanheim mit Gesängen aus Taizé, begleitet von zwei Violinen. Der Gottesdienst mit kurzer Andacht beginnt in der Dunkelheit und die aufgehende Sonne symbolisiert zugleich das Licht des Osterstages als ein Zeichen der Hoffnung für ein Leben nach dem Leiden.

Anschließend wird es im Haus der Begegnung ein Frühstück geben. Um 10.15 Uhr sind alle zum Familiengottesdienst in die Kirche mit Bewegungsliedern und einer kindgerechten Geschichte eingeladen. Die Gottesdienste an Karfreitag und Ostern werden von Pfarrer Frank Fuchs geleitet. Am Ostermontag findet der Gottesdienst mit traditioneller Liturgie um 10.15 Uhr in Schwanheim statt, den Pfarrerin Renate Schmidt halten wird. red